Выкинуть елку просто и безопасно. Пункты утилизации откроются в Подмосковье 15 января

Когда новогодние праздники позади, приходит время избавляться от елки. Однако дерево нельзя выбрасывать в обычный контейнер для мусора. Без вреда для окружающей среди ель можно будет утилизировать в рамках подмосковной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке».

Дело в том, что новогодние деревья — это крупногабаритные отходы. Для них действуют специальные правила утилизации. В первую очередь с ели нужно снять игрушки и мишуру. Перед этим лучше расстелить вокруг дерева целлофан или большую простыню. Это позволит сразу собрать иголки. Также убрать мусор с пола поможет широкий скотч.

После этого елку можно сдать в специальные пункты в Московской области, которые занимаются переработкой таких деревьев. Они начнут работать 15 января в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке».

«В каждом городском округе откроют в среднем по два специальных брендированных пункта приема, в которых будут принимать на переработку натуральные елки», — сказано в сообщении Министерства ЖКХ Московской области.

Ознакомиться с адресами площадок можно на сайте ведомства. Эти пункты работают ежедневно. В четные числа деревья принимают с 10:00 до 15:00, в нечетные — с 15:00 до 20:00. Сдать елку можно до 31 января.

Как проходит процесс переработки? Деревья измельчают в щепу, после чего используют для удобрения или производства почвенных грунтов. Также переработанное дерево пойдет на изготовление элементов для игровых площадок. Их собираются передать в детские дома. Кроме того, свою елку можно отдать и фермерам. Так, фермер из Красногорска Людмила Садовская рассказала, для чего использует новогодние деревья в своем хозяйстве. По ее словам, елки являются отличной подкормкой для коз.

Экологическая акция по сбору хвойных деревьев «Подари вторую жизнь своей елке» пройдет в Московской области во второй раз. Она стартует 15 января.

«В этом году мы рассчитываем собрать в разы больше елей, потому что в течение года мы видели высокую вовлеченность населения в раздельный сбор отходов. Кроме этого, в конце года мы открыли несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки „Мегабак“, куда жители смогут также привозить не только ели, но и все крупногабаритные отходы: спил, одежду, мебель, бытовую технику», — рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он добавил, что в прошлом году в рамках акции «Подари вторую жизнь елке» удалось собрать более 7,5 тысячи деревьев.

«Рассчитываем, что в мероприятии примут участие не менее 50 тысяч человек», — отметил Велиховский.

По его словам, эта акция направлена на уменьшение отходов, которые должны отправиться на полигон. Таким образом уменьшится количество захороняемого мусора.