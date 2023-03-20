20 марта 2023, 00:31
Птичий грипп выявили у лебедей в Астраханской области
Птичий грипп выявили у погибших лебедей в Камызякском районе Астраханской области
Птичий грипп зафиксировали на территории Камызякского района Астраханской области при исследовании погибших лебедей. Тушки птиц нашли на территории охотничьего угодья «Дальний кордон» в сельском поселении Караулинском, сообщило управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
«В результате лабораторных исследований в ГБУ АО „Астраханская областная ветеринарная лаборатория“ проб патологического материала от трупов лебедей выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц А», — сказано в сообщении.
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Сейчас момент ведомство проводит мероприятия, направленные на предотвращение распространения очагов высокопатогенного гриппа птиц. Специалисты отметили, что большинство штаммов этого вируса для людей не опасны.
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Ранее сообщалось, что периодически в разных странах происходят вспышки птичьего гриппа H5N1. Специалисты уже не первый год говорят об опасности мутации, которая способна привести к заболеваниям среди людей.
Птичий грипп
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