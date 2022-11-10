Экология 10 ноября 2022, 08:23 Прошедший октябрь оказался одним из самых теплых в России с 1891 года Синоптик Вильфанд: октябрь 2022 года стал одним из самых теплых за историю метеонаблюдения flickr

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Октябрь 2022 года оказался третьим в списке наиболее теплых в России за всю историю метеорологических наблюдений. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

«Мы подвели итоги за октябрь. Он стал третьим среди самых теплых за всю метеорологическую летопись России, которая ведется с 1891 года», — рассказал Вильфанд.

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По его словам, самым теплым октябрем в России на данный момент является этот месяц в 2018 году. Тогда в европейской части России температура оказалась выше нормы на 2,5 градуса, на севере государства — примерно на 10 градусов.

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Тем временем ноябрь в Москве также может показать рекордные значения. Например, 9 ноября, столбики термометров в российской столице поднялись до +10 градусов. Теплая погода сохранится в московском регионе до конца недели. Например, 13 ноября может потеплеть до +11 градусов.