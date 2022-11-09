Москвичам пообещали теплую погоду в среду | 360°

Экология 09 ноября 2022, 10:01 Москвичам пообещали теплую погоду в среду Синоптик Леус: 9 ноября в Москве ожидается до +10 градусов тепла РИА «Новости»

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Жителей Москвы в среду ждет облачная и теплая погода с температурой до +10 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По словам специалиста, на погоду в Москве будут оказывать влияние теплые и влажные атлантические воздушные массы.

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«Это сохранит погоду облачной, местами пройдут небольшие дожди», — написал он.

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В столице ожидаются небольшие осадки и до +8…+10 градусов тепла. В Подмосковье прогнозируют до +6…+11 градусов.

Атмосферное давление будет слабо расти и задержится в районе нормы — около 748 миллиметров ртутного столба. Скорость юго-западного ветра составит четыре-девять метров в секунду, уточнил Леус.

«Геомагнитное поле неустойчивое, солнечная активность умеренная», — заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 1 декабря в центральные регионы России придет зима. При этом в Москве каждый зимний месяц ожидается чуть теплее предыдущего.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в нескольких регионах России ноябрь окажется теплее ожидаемого.