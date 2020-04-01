Прошедший март стал самым теплым для Москвы с 2007 года

Первый месяц весны в этом году оказался самым теплым для москвичей за последние 13 лет. Мартовские температуры в 2020 году превысили норму на 5,9 градуса.

В Росгидромете рассказали, что теплее было только в марте 2007 года. Тогда показатели оказались выше среднемесячных значений на 6,6 градуса. Об этом сообщили РИА «Новости».

По данным станции на ВДНХ, за прошедший месяц в Москве выпало 50,6 миллиметра осадков. Это чуть больше мартовской нормы.

Апрель, по прогнозам синоптиков, не должен стать аномальным. Где-то температура окажется выше нормы, но в целом все будет держаться в рамках обычных значений.

В частности, теплее обычного будет в Сибири, Приморье, Поволжье, на Урале и Чукотке. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, стандартный погодный фон сложится в Амурской области, Хабаровском крае и Якутии. Осадки ожидаются на северо-западе ДФО. А вот не хватать влаги может Бурятии, югу Иркутской области и Забайкальскому краю.