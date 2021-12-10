Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала зимы

Ночь с 9 на 10 декабря была самой морозной в этом декабре. Температура воздуха была в два раза ниже климатической нормы. Об этом написал в Instagram ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров застыли на отметке в -15,6 [градуса], что в два раза холоднее климатической нормы. Это самая холодная ночь текущего сезона», — написал синоптик.

Еще холоднее было в Подмосковье. Например, в Клину температура понизилась до -24,1 градуса, в Электростали — до -22,7 градуса, в Волоколамске — до -23,4 градуса.

Тишковец заявил, что такие показатели являются аномальными, они на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Ведь даже в самые морозные январские дни температура бывает выше, чем в прошедшую ночь.

Эксперт предупредил жителей московского региона, что предстоящей ночью также будет очень холодно — до -11 градусов.

«И лишь с воскресенья холод станет медленно отступать, и в начале следующей недели температура вернется в свое климатическое русло», — резюмировал синоптик.

Ранее на этой неделе снегопад, который прошел 7 декабря, навали самым мощным с 1949 года.