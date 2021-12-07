Снегопад в московском регионе назвали самым мощным с 1949 года

Максимальное количество выпавшего снега на территории Москвы зафиксировали в Михайловском, где выпало 20% от месячной нормы, в Подмосковье сильнее всего засыпало Железнодорожный и Коломну — там за сутки выпало 30% осадков. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий научный центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что это данные на 18:00 вторника, 7 декабря. Это результаты не окончательные. Так как снег еще идет, пусть и не так сильно, то количество осадков может еще увеличиться.

«В осадкомеры Москвы попало: Тушино — семь миллиметров, ВДНХ — восемь миллиметров, а в самом центре столицы, на Балчуге, — 10 миллиметров. В Новой Москве, в Михайловском, — 12 миллиметров, что составляет 20% от всей месячной нормы. Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года», — сказал Тишковец.

Он отметил, что в кроме Железнодорожного и Коломны большая доля осадков выпала в Кашире — 14 миллиметров, Долгопрудном, Михневе, Серпухове, Павловском Посаде — 12 миллиметров.

Вслед за снегопадами в столичный регион придут морозы. Понижение температуры начнется уже в ближайшую среду. К вечеру столбики термометров опустятся до показателей −7…−9 градусов.

В пятницу Москву и Московскую область накроет антициклон из Скандинавии, который принесет с собой холодный воздух. В результате температура воздуха опустится в столице до −15…−17 градусов, а по области — до -20.