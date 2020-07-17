Прокуратура начала проверку из-за утечки нефти в Байкал

По Байкалу разлилось нефтяное пятно. Топливо попало в озеро из-за утечки на частном судне. Региональная прокуратура уже начала проверку случившегося.

Нефтепродукты разлились на причале в поселке Хужир, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Из-за шторма пришвартованное судно дало сильный крен, и топливо с него вылилось в воду.

Проверочные мероприятия по факту загрязнения Байкала оперативно организовала Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Привлечены и скоординированы органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра», — подчеркнули в пресс-службе.

Руководство прокуратуры поставило локализацию и ликвидацию нефтяного пятна на контроль. Специалисты уже взяли пробы воды из озера. Им предстоит определить причиненный экологии ущерб.

Устанавливаются виновные в произошедшем. После этого решат вопрос об их персональной ответственности за утечку топлива.

Несколькими днями ранее нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае. ЧП произошло в труднодоступном районе.