Прокуратура начала проверку из-за утечки нефти в Байкал
Нефтепродукты разлились на причале в поселке Хужир, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Из-за шторма пришвартованное судно дало сильный крен, и топливо с него вылилось в воду.
Проверочные мероприятия по факту загрязнения Байкала оперативно организовала Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура.
«Привлечены и скоординированы органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра», — подчеркнули в пресс-службе.
Руководство прокуратуры поставило локализацию и ликвидацию нефтяного пятна на контроль. Специалисты уже взяли пробы воды из озера. Им предстоит определить причиненный экологии ущерб.
Устанавливаются виновные в произошедшем. После этого решат вопрос об их персональной ответственности за утечку топлива.
Несколькими днями ранее нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае. ЧП произошло в труднодоступном районе.