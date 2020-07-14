Нефтепродукты попали в озеро из-за утечки в Хабаровском крае

Инцидент произошел 13 июля в труднодоступном районе. Трубу перекрыли, утечку локализовали. Управление Следственного комитета по Хабаровском краю и Еврейской автономной области проводит проверку. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.

О том, какие нефтепродукты разлились, и в каком объеме, не сообщается.

В 2017 году из-за прорыва нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» вблизи села Верхнетамбовское Комсомольского района Хабаровского края нефтепродукты уже попадали в озере Голое. Впоследствии природоохранная прокуратура констатировала «гибель водных биологических ресурсов и их кормовой базы», оценив ущерб в 25 миллионов рублей. Трубопровод эксплуатировало дочернее предприятие «Роснефти» — ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Суд взыскал заявленную сумму с предприятия. К ноябрю 2019 года последствия разлива были ликвидированы.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает нефтяные компании иметь страховку от их разлива нефтепродуктов либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию для устранения последствий подобных аварий.