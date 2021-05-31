Прокуратура начала проверку после появления в Архангельске радужного пятна. Видео

На поверхности Северной Двины в самом центре Архангельска было обнаружено радужное пятно, которое продолжает расти. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку с целью установления источника разлива технической жидкости.

Как сообщается на сайте ведомства, будет проверено соблюдение экологического законодательства при эксплуатации судов в акватории морского порта.

«По предварительным данным, в пограничном ковше (ориентир — наб. Северной Двины, д. 46-52) на поверхности воды имеется загрязнение в виде следов нефтепродуктов», — уточнила прокуратура. Сейчас принимаются меры для обработки загрязненной территории абсорбентами.

На место разлива радужного пятна выехали представители прокуратуры и регионального Росприроднадзора.

В феврале 2021 года в норильский суд поступило уголовное дело о халатности в отношении двух экс-чиновников администрации города. Они не приняли никаких мер после появления информации о разливе 21 тысячи тонн дизельного топлива. Бездействие чиновников в мае 2020 года привело к увеличению вреда, нанесенного экологии.