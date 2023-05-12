Экология 12 мая 2023, 01:51 Прогнозы о самом жарком лете за 100 лет в Москве опровергли Синоптик Вильфанд раскритиковал прогноз о самом жарком лете за 100 лет в Москве Pxhere

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Прогнозы о том, что Москву и окрестности в 2023 году ждет «экстремально жаркое лето», какой столица не переживала ни разу за последние 100 лет, раскритиковал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с kp.ru он отметил, что вообще старается не комментировать «какую-то метеорологическую желтизну».

«Ну что такое „синоптики прогнозируют“? Ну что это такое? Ну кто-то же должен серьезно к этому относиться! Дядя Ваня с тетей Машей могут рассуждать о народных приметах. Но не метеорологи. Есть же общий подход!» — возмутился Вильфанд на уточнение, что о жарком лете пишут в соцсетях с комментариями «синоптики прогнозируют».

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Он пояснил, что в таких вопросах есть методический подход. По словам метеоролога, существует 35-40% изменчивости долгосрочного прогноза.

«Атмосфера включает хаотический, случайный компонент. И при прогнозах на долгие сроки он проявляется. И вот эти 35-40% в принципе не прогнозируемы», — объяснил он.

По словам Вильфанда, невозможно прогнозировать экстремальные события, поскольку полностью все изменить могут случайные факторы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «360» также отметил, что не понимает, кому принадлежит прогноз о 40-градусной жаре в России.