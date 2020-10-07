Специалисты ФМБА вылетели на Камчатку для сбора проб морской воды
Специалисты Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вылетают на Камчатку для сбора проб морской воды, водорослей, погибших животных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФМБА.
Агентство также побеседовало с проректором по развитию Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрием Земцовым, который рассказал, что ученые учебного заведения не подтверждают версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
«Гептил в пробах не найден», — рассказал он.
Ранее в среду, 7 октября, Генпрокуратура РФ подтвердила, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение норм по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза.