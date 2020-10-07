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    07 октября 2020, 22:37

    Специалисты ФМБА вылетели на Камчатку для сбора проб морской воды

    Наталья Жуковская

    Специалисты Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вылетают на Камчатку для сбора проб морской воды, водорослей, погибших животных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФМБА.
    Специалисты ФМБА вылетели на Камчатку для сбора проб морской воды

    Агентство также побеседовало с проректором по развитию Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрием Земцовым, который рассказал, что ученые учебного заведения не подтверждают версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке

    «Гептил в пробах не найден», — рассказал он.

    Ранее в среду, 7 октября, Генпрокуратура РФ подтвердила, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение норм по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза.