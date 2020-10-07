Власти Камчатки приняли решение рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов. Его ликвидируют, даже если на нем не было утечки токсичных веществ.

«Мне кажется, что, независимо от результатов исследований, все равно необходимо рекультивировать Козельский полигон. И посмотреть на другие полигоны», — заявил руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков.

С ним согласился глава Камчатского края Владимир Солодов, который пообещал рекультивировать полигон, сообщается на официальном сайте администрации региона. Губернатор также отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.

Ранее возможная утечка токсичных веществ называлась одной из вероятной причин загрязнения побережья Тихого океана на Камчатке. Там погибли сотни животных, от ядовитой воды пострадали люди. Серферам и местных жителям диагностировали ожог сетчатки глаз. На месте работают следователи, которые изучают все обстоятельства произошедшего. Эксперты взяли сотни проб воды, песка и воздуха, чтобы определить степень загрязнения и источники.