Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют. Он — главный подозреваемый в гибели животных на Камчатке
«Мне кажется, что, независимо от результатов исследований, все равно необходимо рекультивировать Козельский полигон. И посмотреть на другие полигоны», — заявил руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков.
С ним согласился глава Камчатского края Владимир Солодов, который пообещал рекультивировать полигон, сообщается на официальном сайте администрации региона. Губернатор также отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.
Ранее возможная утечка токсичных веществ называлась одной из вероятной причин загрязнения побережья Тихого океана на Камчатке. Там погибли сотни животных, от ядовитой воды пострадали люди. Серферам и местных жителям диагностировали ожог сетчатки глаз. На месте работают следователи, которые изучают все обстоятельства произошедшего. Эксперты взяли сотни проб воды, песка и воздуха, чтобы определить степень загрязнения и источники.