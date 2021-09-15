«Президентского» тигра Бориса выгнали с обжитой территории в ЕАО

Тигра Бориса, которого в дикую природу выпустил президент Владимир Путин, вытеснили с обжитой территории в Еврейской автономной области. Причем сделал это его собственный сын по кличке Гром. Кадры с хищником опубликовал центр «Амурский тигр».

Молодой тигр по кличке Гром заменил для Светлой, Филиппы и Лазовки главу семейства на этой территории. Раньше эта роль принадлежала Борису, которого называют «президентским» тигром.

«Мы получили очередное подтверждение, что молодой тигр Гром окончательно вытеснил с участка своего отца — тигра Бориса. При этом Гром посещает всех трех самок: он отмечался и у своей матери — тигрицы Светлой, был у Филиппы и у Лазовки. Таким образом, он сейчас по большому счету заменяет своего отца», — рассказал директор МРОО «Центр „Тигр“» Виктор Кузьменко изданию «Амурская правда».

Кузьменко добавил, что у тигров совсем другое представление о близкородственных скрещиваниях. А на участке Грома может поселиться еще одна тигрица. Не исключено, что это может быть дочь одной из самок.

Сайт отметил, что численность тигров в Еврейской автономной области практически не изменилась, несмотря на наводнения и вспышку африканской чумы свиней. Ученые поддерживают популяцию тигров в ЕАО за счет выпуска реинтродуцированных особей.