Популяции животных в мире сократились на 68% всего за 50 лет. Мы в силах это прекратить

Согласно докладу, больше всего страдает группа пресноводных животных, то есть обитатели рек и озер. Численность популяции у них сократилась на 84% по сравнению с 1970 годом. Если говорить о регионах, то самое сильное сокращение численности животных популяций произошло в Южной и Центральной Америке. Там больше 90% сокращения численности. Об этом в разговоре с «360» заявил главный координатор проектов программы по сохранению биоразнообразия WWF России Борис Соловьев.

«Если говорить о конкретных видах, которые сейчас страдают или подвержены самому большому риску вымирания, то есть такой вид — очень известный в последнее время — Vaquita или калифорнийская морская свинья. Это такой небольшой дельфин, можно сказать. Он обитает у берегов Мексики. Выяснилось, что их осталось всего 15-18 особей», — подчеркнул собеседник «360».

Еще один пример — северный белый носорог. По словам Соловьева, сейчас в живых осталось всего две самки. Обе они не способны к размножению по разным причинам. Самец умер в прошлом году. Сохранился генетический материал, с которым возможно что-то будут делать. Исчезают и горные гориллы. Осталось около тысячи особей.

«Если говорить о России, то на грани вымирания у нас сайгак. Это такая степная антилопа, которая пережила наибольший спад численности в XX веке среди всех российских млекопитающих. Другой вид, который имеет статус на грани вымирания в России, — это сахалинский осетр. Конечно, нельзя не сказать об амурском тигре и дальневосточном леопарде. Там тоже осталось всего несколько особей, но их численность постепенно сейчас восстанавливают, благодаря активной охране животных», — добавил собеседник «360».

Исчезнуть могут и давно привычные нам животные. Например, коалы и слоны сейчас не имеют статус «на грани вымирания», но их все равно становится меньше. Территория, на которой живут коалы, довольно ограниченная. Со временем она все больше фрагментировалась: люди вырубали леса и закладывали дороги, сокращая место для жизни и, соответственно, численность коал.

Когда в Австралии произошли масштабные пожары, это разрушило еще больше территорий, а также физически уничтожило довольно много коал. Сейчас ученые говорят, что этот вид можно называть функционально вымершим, то есть он без дальнейшей помощи человека в природе не выживет.

«Со слонами история схожая. Африканских и индийских слонов довольно много. Численность по прежнему высока, но абсолютно несопоставима с той, что была 50-100 лет назад. И из-за браконьерства и уничтожения мест обитания их численность постоянно сокращается. Крупные животные, которым нужны масштабные места проживания, тоже очень подвержены риску вымирания», — подчеркнул Соловьев.

Причины сокращения популяций

Основная причина сокращения популяций — разрушение мест обитаний. Большой урон наносит строительство инфраструктуры и последующая фрагментация необходимых для жизни животных территорий. Другая причина — это злоупотребление добычей животных. Охота и вылов рыбы в слишком больших масштабах наносят огромный ущерб природе. Сюда же относится браконьерство. Третья причина — это загрязнение окружающей среды.

Новой и очень опасной причиной сокращения популяций называют изменение климата. Это новая угроза, поэтому мы не может в полной мере оценить ее масштаб, но о ней говорят как об одной из наиболее актуальных Борис Соловьев.

По словам собеседника, это плата за то благополучие и тот экономический рост, который человечество имело во второй половине XX века.

Чем вымирание животных грозит человеку?

«Природа — это не роскошь. Это не что-то, куда хорошо бы съездить и отдохнуть раз в месяц или раз в году. Это не что-то такое, что можно себе повесить как картину на стену. Природа — это основа нашего благополучия», — подчеркнул Соловьев.

По его словам, каждый — всего лишь элемент в такой большой мозаике системы. И все цепочки довольно сложные. В целом, это все образует тот механизм жизни, благодаря которому люди и живут, дышат воздухом.

Это как в игре, где выдергиваешь палочку. Вытаскиваешь одну, вторую, третью — и ничего не происходит. Но потом в какой-то момент вся башня падает Борис Соловьев.

Как остановить сокращение популяций?

Отчет этого года отличается от предыдущих тем, что впервые ученые предоставили научно обоснованные результаты моделирования. Они демонстрируют, что предотвратить тренд на сокращение численности животных возможно.

«Можно усиливать просто природоохранные действия, то есть создавать новые охраняемые территории. Правда, этого недостаточно. И в ближайшем будущем ничего не изменится, если мы только будем продолжать заниматься традиционной охраной. Самое важное, о чем говорит этот отчет, — это то, что нужно участие как обычных людей, так и бизнеса, и экономики», — заявил собеседник «360».

В силах обычных людей ответственно относиться к тому, что потребляют. Это относится и к пище, ведь подсчитано, что 30% всех продуктов питания, которые производятся, — выбрасывается. А сельское хозяйство — это главная причина разрушения мест обитаний и сокращений численности животных.

Также очень важно экономно относиться к электроэнергии, воде, которой люди активно пользуются. Необходимо сдавать в переработку то, что можно перерабатывать, и разделять отходы. «Все эти привычки помогут природе и помогут животным. Они выгодны, в первую очередь, нам самим — нашему карману и нашему здоровью», — заключил Соловьев.