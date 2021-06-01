Превышение уровня сероводорода в воздухе подтвердили в Уфе

Два дня подряд жители Уфы жаловались на химический запах на улице. Сегодня автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха в районе парка «Нефтехимик» показала превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

«На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха в районе парка „Нефтехимик“ фиксировались превышения ПДК по сероводороду», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Министерства природопользования и экологии Башкирии.

Тем не менее в ведомстве не сказали, насколько была превышена концентрация сероводорода. Ранее в министерстве сообщили, что во вторник в оперативно-диспетчерскую службу поступило 92 жалобы на загазованность воздуха в городе.

В пресс-службе уточнили, что вероятными источниками выброса загрязняющих веществ, являются объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, которые расположены в северной части города. Однако информация о внештатных ситуациях на этих предприятиях властям не поступала. Синоптики сообщили, что весь месяц в городе наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов.