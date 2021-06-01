Жители Уфы пожаловались на химический запах на улице

Жители Уфы массово жалуются на химический запах. В министерство природопользования и экологии Башкирии поступило уже 92 обращения. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сейчас специалисты обрабатывают всю информацию. Однако в ведомстве уточнили, что сообщения о внештатных ситуациях на предприятиях, которые могли повлечь загрязнение воздуха, в Минэкологии республики не поступали.

По данным синоптиков, со 2 мая в Уфе наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов. По их словам, в сочетании с выхлопными газами от машин они приводят к ухудшению качества воздуха.

Врач-дерматолог Наталья Яковлева ранее посоветовала избегать прогулок под дождем. Она объяснила, что это может вызвать проблемы с кожей. В частности, когда осадки проходят через атмосферу, они вбирают в себя все вредные вещества, которые находятся в ней. Поэтому дождевая вода вредна для кожи и может вызвать воспалительный процесс. Самый опасный в этом плане дождь считается тот, что идет в местах постоянных пробок, где достаточно загрязненный воздух.