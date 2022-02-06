«Предстоит месить кашу»: москвичей предупредили об оттепели в течение недели

Новая рабочая неделя принесет москвичам и гостям столицы оттепель. Днем температура воздуха будет плюсовой, что приведет к активному таянию снега. Об этом «360» предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, в дневные часы будет преобладать температура около нуля градусов. Также столбики термометров будут показывать до +1 градуса. Ночью минусовых температур тоже ожидать не стоит. В Подмосковье ожидается не ниже -4 градусов.

«То есть температурный фон выше климатической нормы где-то на семь-восемь градусов. Что касается осадков, завтра у нас будет небольшой снег. Во вторник, 8 февраля, мы будем находиться ближе всего к центру циклона, поэтому ожидается снег», — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что в этот день может выпасть два-три миллиметра осадков. На неделе 8 февраля станет самым снежным днем. Во все остальные дни небольшой снег будет идти только местами.

«Оттепельная погода сохранится до конца рабочей недели. Нам предстоит месить кашу там, где снег лежит на дорогах», — заключила главный специалист.

Ранее об оттепели и дождях предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.