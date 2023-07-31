Экология 31 июля 2023, 06:13 Потепление в Арктике спровоцирует морозы в Москве Специалист МГУ Мухаметов: феврали в Москве станут холоднее из-за потепления в Арктике РИА «Новости»

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Серьезное потепление в Арктике вызовет обратный эффект в Европе и Центральной России. Оно изменит циркуляцию атмосферы и спровоцирует ультраполярные вторжения, заявил РИА «Новости» старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее», — предупредил он.

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Глобальное потепление, по словам специалиста, спровоцирует похолодание в Европе. Сергей Мухаметов объяснил, что хлынувшие в Арктику потоки тепла повлияют на циркуляцию атмосферы — ультраполярные вторжения холодного воздуха произойдут на европейском континенте. Самым сильным станет локальное похолодание в Западной Европе, а на Центральную Россию этот парадоксальный эффект подействует чуть слабее.

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