31 июля 2023, 06:13
Потепление в Арктике спровоцирует морозы в Москве
Специалист МГУ Мухаметов: феврали в Москве станут холоднее из-за потепления в Арктике
Серьезное потепление в Арктике вызовет обратный эффект в Европе и Центральной России. Оно изменит циркуляцию атмосферы и спровоцирует ультраполярные вторжения, заявил РИА «Новости» старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
«Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее», — предупредил он.
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Глобальное потепление, по словам специалиста, спровоцирует похолодание в Европе. Сергей Мухаметов объяснил, что хлынувшие в Арктику потоки тепла повлияют на циркуляцию атмосферы — ультраполярные вторжения холодного воздуха произойдут на европейском континенте. Самым сильным станет локальное похолодание в Западной Европе, а на Центральную Россию этот парадоксальный эффект подействует чуть слабее.
Климатолог Алексей Кокорин заявил, что самыми жаркими в истории наблюдений могут стать 2025 или 2026 годы. Спасти планету сможет только извержение вулкана.
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