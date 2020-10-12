После разлива топлива в Ангару возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после попадания в Ангару 500 литров нефтепродуктов. Топливо разлилось из-за лопнувшей цистерны на борту баржи.

«2 октября 2020 года при движении транспортировочной баржи, принадлежащей ООО „Приангарский ЛПК“, по реке Ангара, в районе 196 километра от Кодинска Кежемского района Красноярского края, из цистерны, находящейся на борту баржи, вследствие износа емкости произошел ее разрыв», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления СК на транспорте.

Из-за разлива дизеля может существенно пострадать окружающая среда и люди. Поэтому следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас они продолжают опрашивать свидетелей, сотрудников фирмы-владельца баржи, судовую команду, а также собирать результаты экспертиз воды и грунта Ангары.

С 9 октября на территории Кежемского района действует режим ЧС. Топило разлилось в реку еще 2 октября, но компания «Приангарский ЛПК» попыталась самостоятельно устранить последствия утечки. Спецкомиссия не обнаружила на поверхности воды следы нефтепродуктов, теперь все ждут результаты химической экспертизы.