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    10 октября 2020, 15:38

    Спецкомиссия не нашла следов 500 литров нефтепродуктов на поверхности Ангары

    Ксения Басырова

    Спецкомиссия не обнаружила пятен от нефтепродуктов на поверхности воды в реке Ангаре. Ранее сообщалось о разливе топлива в этом районе.
    Спецкомиссия не нашла следов 500 литров нефтепродуктов на поверхности Ангары

    «Первая группа обследовала пять километров реки Ангара вниз по течению от места разлива, пятен ГСМ не обнаружено. Вторая группа, в которую входят сотрудники МВД и следственного комитета, еще не прибыла на место, она идет на катере», — рассказал «Интерфаксу» диспетчер единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

    Обследование акватории реки продолжится утром. На сегодня осмотр закончен, потому что стало темно.

    Утечка 500 литров дизельного топлива в реку в районе вахтового поселка Новая Кежма произошла еще 2 октября. Компания — владелец судна ООО «Приангарская ЛПК», откуда в реку попали нефтепродукты, пыталась сама устранить последствия загрязнения, но не смогла и обратилась к специальным службам.

    Администрация района, где произошел разлив нефтепродуктов, объявила режим ЧП. Сейчас у прокуратуры две версии произошедшего: неправильная транспортировка топлива и износ транспортного контейнера, передает «Газета.ru». Для оценки ущерба от разлива топлива привлекли экологов.