Спецкомиссия не нашла следов 500 литров нефтепродуктов на поверхности Ангары

Спецкомиссия не обнаружила пятен от нефтепродуктов на поверхности воды в реке Ангаре. Ранее сообщалось о разливе топлива в этом районе.

«Первая группа обследовала пять километров реки Ангара вниз по течению от места разлива, пятен ГСМ не обнаружено. Вторая группа, в которую входят сотрудники МВД и следственного комитета, еще не прибыла на место, она идет на катере», — рассказал «Интерфаксу» диспетчер единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Обследование акватории реки продолжится утром. На сегодня осмотр закончен, потому что стало темно.

Утечка 500 литров дизельного топлива в реку в районе вахтового поселка Новая Кежма произошла еще 2 октября. Компания — владелец судна ООО «Приангарская ЛПК», откуда в реку попали нефтепродукты, пыталась сама устранить последствия загрязнения, но не смогла и обратилась к специальным службам.

Администрация района, где произошел разлив нефтепродуктов, объявила режим ЧП. Сейчас у прокуратуры две версии произошедшего: неправильная транспортировка топлива и износ транспортного контейнера, передает «Газета.ru». Для оценки ущерба от разлива топлива привлекли экологов.