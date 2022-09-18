Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве 19 сентября | 360°

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Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве 19 сентября

Метеоролог Вильфанд: половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 19 сентября

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Москвичей предупредили о возможных осадках в понедельник, 19 сентября. За один день в столице может выпасть половина месячной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В некоторых районах Москвы с 00:00 до полудня понедельника может выпасть свыше 30 миллиметров осадков, предупредил Вильфанд в беседе с ТАСС. Месячной нормой осадков в первый осенний месяц для столицы считается 65 миллиметров.

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«В связи с пересечением активного южного циклона через территорию столицы в период с 00:00 до полудня 19 сентября ожидается очень сильный дождь местами», — отметил синоптик.

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Местами, как добавил руководитель Гидрометцентра, это будет «не просто обложной дождь, а сильный ливень».

В воскресенье в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. В Гидрометцентре предупредили о тумане, сильном ветре и ливнях.

А в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах с 18 по 21 сентября установится аномальная жара. Ее вызвали циклон и перемещения теплых воздушных масс.

Гидрометцентр РФ

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