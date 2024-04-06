Экология 06 апреля 2024, 19:58 Полицейский спас истощенного тюлененка, найденного на берегу Финского залива Детенышей тюленя и нерпы спасли в Ленинградской области Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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В Ленинградской области удалось спасти тюлененка и детеныша ладожской нерпы. Животным требовалась срочная помощь ветеринаров, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сотрудник полиции во время прогулки по побережью Финского залива наткнулся на изнеможденного тюлененка. Он сразу же позвонил в Фонд друзей балтийской нерпы. Пока ехали специалисты, мужчина охранял тюленя от птиц.

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Животное привезли в центр для оказания помощи ластоногим. После осмотра ветеринары выявили у него заражение паразитами и истощение — тюлененок весил всего 10 килограммов.

Накануне центр принял сильно поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. Его привезли из поселка Моторное. У нерпеныша была высокая температура, глубокие раны и воспаление. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Орехово-Зуеве местные жители и волонтеры спасли кота, который застрял на дереве на высоте четвертого этажа. Активисты нашли специалиста. Он поднялся на высоту за животным с помощью монтажного подъемника и достал четвероногого.