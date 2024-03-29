Подмосковье 29 марта 2024, 14:06 Застрявшего на дереве кота спасли в Орехово-Зуеве Пресс-служба администрации г. о. Орехово-Зуево

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Неравнодушные жители и волонтеры Орехово-Зуева спасли застрявшего на дереве кота. Животное находилось на высоте четвертого этажа и жалобно мяукало.

По словам жителей, кот находился на дереве три дня. Неравнодушные граждане обратились в сообщество «Помощь животным в Орехово-Зуеве „Будем добрее“».

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Волонтеры обзвонили всевозможные инстанции, после чего на зов о помощи отозвался житель Орехово-Зуева Владимир Кривов. Мужчина поднялся на высоту за животным на монтажном подъемнике и снял кота с дерева.

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