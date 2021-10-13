Появление «климатических мигрантов» предрекли в России

Климатические изменения, происходящие в стране, приведут к появлению «климатических мигрантов». Об этом сказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, сообщил ТАСС.

Виктория Абрамченко заявила, что Россия должна готовиться к изменению климата и вызванной им миграции. В ходе Третьего Евразийского женского форума, проходящего в Санкт-Петербурге, она рассказала, что к концу 2021 года будет разработано 10 различных схем адаптации к изменениям.

«Наша задача — срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению климатических мигрантов», — рассказала зампред правительства.

По словам Виктории Абрамченко, для минимизации вреда россиянам и экономике в России нужно создать государственную систему управления климатическими рисками.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за изменения климата повышается риск заражения чумой. Риски для развития новых заражений кроются в глобальном потеплении.