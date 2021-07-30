Погодные итоги июля подвели аналитики «Яндекса»

Июль 2021 года в Москве был теплее нормы на 2,8 градусов. Повышенная температура держалась 17 дней месяца. Самым жарким днем стало 14 июля. Средняя суточная температура составила +27,3 градуса, максимальная — +34,1 градус. Это на 7,4 градуса выше нормы.

Как сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Погода», в этом июле совсем не было пасмурных дней. За месяц ясных дней было семь — 7, 9, 12, 13, 17, 22 и 26 июля.

За всю историю наблюдений синоптики зафиксировали рекордную температуру в +33,6 градусов 13 июля.

На следующий день, 14 июля, повторился рекорд 1951 года. Температура воздуха поднялась до +34,1 градуса. Не был побит рекорд 2010 года в Москве — +38,2 градуса.

На метеостанции ВДНХ 16 июля выпало 16 мм осадков (на Балчуге — шесть мм, в Тушино — 19 мм). Это 20% от климатической нормы июля.

В целом за июль выпало 40% месячной нормы. Это 33,9 мм осадков. Рекордно засушливым был июль 2014 года, когда выпало всего лишь четыре миллиметра осадков.

Пыльный вихрь был зафиксирован в Мытищах 15 июля. Это явление возникает в жалкую и безоблачную погоду из-за сильного и неравномерного прогрева поверхности земли.

Сравнительно редкое и очень красивое атмосферное явление — серебристые облака — порадовало жителей столицы 4,20 и 21 июля.

Из-за чрезвычайной пожароопасности до утра 31 июля в Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности.