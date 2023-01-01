Экология 01 января 2023, 19:54 Погода в Москве побила 50-летний температурный рекорд Синоптик Вильфанд: 1 января в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений РИА «Новости»

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Вечером 1 января воздух в Москве прогрелся до +4,3 градуса и установил новый температурный рекорд, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, предыдущее достижение (+4,2 градуса) в столице фиксировали 1 января 1973 года.

«Температура в Москве достигла 4,3 градуса тепла вечером. Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января», — рассказал синоптик о падении 50-летнего рекорда в столице.

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Уже на следующей неделе на смену потеплению в России придут холода. Настоящие январские морозы принесет арктический воздух с Карского моря, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, пик похолодания придется на 6–7 января, а морознее всего будет в Ярославле, Костроме и Вологде. Специалист отметил, что температура в этих городах может упасть до — 30. Более 20 градусов мороза будет в Москве, добавил синоптик. В Черноземье зима будет чуть мягче, там ожидают температуру в районе — 15 градусов. На следующей неделе также будет идти снег, уточнил глава центра «Метео».

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