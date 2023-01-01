Эксклюзив 01 января 2023, 15:44 «Настоящие январские морозы». Россиян предупредили о -30 на следующей неделе Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Россию придут морозы до — 30 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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После теплого начала 2023-года арктический воздух принесет похолодание, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, морозы в Вологде, Ярославле и Костроме на следующей неделе могут опуститься до -30 градусов.

«Настоящие январские морозы. Сегодня (1 января — прим. ред.) мы, наверняка, установим новый максимальный рекорд температуры для первого числа. Будет теплая ночь на второе число, а третьего нас ждет хороший снегопад с количеством осадков от пяти до 10 сантиметров, и после четвертого — вторжение арктического воздуха, причем с Новой Земли, с Карского моря — достаточно холодное», — рассказал специалист.

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По его словам, пик похолодания придется на 6–7 января. Тогда минимальные температуры в Вологде, Ярославле и Костроме могут достичь — 30 градусов, чего еще не было этой зимой, добавил Шувалов.

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В Москве температура опустится ниже — 20, в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Твери в районе 20 градусов, а в Черноземье — около 15.

«Нас ждет длительный период холодной погоды на этой неделе», — подчеркнул синоптик.

Уже 3 января начнется снег — выпадет до 10 сантиметров осадков. На следующий день тоже будет снегопад, но не такой обильный.

«Таять не будет, но морозы будут серьезные, 20-25 — это достаточно низко и совсем непривычно. Именно это слово приходит на ум. Время готовить теплые куртки», — резюмировал собеседник «360».

Аномально теплая для 1 января погода пришла и в Подмосковье. Синоптики предупредили, что это может сказаться на состоянии здоровья людей.