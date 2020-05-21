Когда же тепло вернется в Москву? Синоптики немного сдвинули сроки

Несмотря на то, что май выдался аномально холодным, тепло все же еще заглянет в этом месяце. Правда, чуть позже, чем предполагали. В Москве и Подмосковье потеплеет до +20 градусов во вторник, 26 мая.

«Хоть и давление подрастет, и циклон, который принес холода, уйдет, еще будет прохладно. И только во вторник наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше +20 градусов», — рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

На этой неделе еще придется померзнуть — в ближайшие дни будет холодно, местами столбики термометров опустятся до +6 градусов. Причем такая погода перейдет на всю европейскую территорию России.

По словам синоптика, май редко выдается таким холодным, но все же иногда такое случается.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет первый месяц лета в России. По предварительным прогнозам, никаких аномалий не ожидается. Температура будет в районе нормальных значений, а затяжных осадков не предвидится.