Эксклюзив 04 апреля 2024, 12:09 «Погода будет спокойной». Москвичам пообещали затишье после штормового ветра Метеоролог Позднякова: 3 апреля в Москве было низкое атмосферное давление РИА «Новости»

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Штормовой ветер обрушился на Москву 3 апреля. Под натиском стихии в столице попадали деревья и обрушились конструкции. Пострадали 17 человек, двое погибли. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «360», что в ближайшие дни такой непогоды в городе не будет.

«В ближайшие дни такого сильно ветра мы не прогнозируем. Погода будет спокойной, атмосферное давление будет чуть выше нормы или близко к ней», — поделилась метеоролог.

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Позднякова сообщила, что 3 апреля в столице было очень низкое атмосферное давление.

Давление было довольно низким — 730 миллиметров ртутного столба. Всего на 10 единиц выше абсолютного минимума для этой даты. Мы попали как раз в зону больших градиентов атмосферного давления. Татьяна Позднякова метеоролог

Погода в Москве на этой неделе резко менялась уже несколько раз. За день до шторма воздух в российской столице прогрелся до +23,2 градуса. При этом уже в пятницу ударят морозы.