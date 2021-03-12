Подмосковное МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице

Главное управление МЧС по Московской области опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях с вечера пятницы до утра субботы. В частности, ожидаются сильный ветер и гололедица.

Ведомство сообщило, что согласно прогнозам синоптиков, с 20:00 часов 12 марта с сохранением до 10:00 часов утра 13 марта местами в Московской области ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами 15-17 метров в секунду. На дорогах будет гололедица.

При гололеде спасатели посоветовали пожилым жителям Подмосковья передвигаться осторожно и использовать трость. Водителям порекомендовали учитывать интенсивность движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию между машинами. При порывистом ветре следует убрать вещи с балконов, поставить машину в гараж или вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить слабо укрепленные конструкции и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее синоптики предупреждали жителей Подмосковья, что на выходных ожидается оттепель и гололедица, вызванная сильным перепадом ночных и дневных температур.