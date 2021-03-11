Водителей Подмосковья предупредили о возможной гололедице на дорогах в выходные

В Подмосковье в выходные ожидается оттепель. Из-за сильного перепада ночных и дневных температур на дорогах может возникнуть гололедица. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросило водителей быть осторожнее.

Синоптики прогнозируют потепление в Московской области с 12 марта. На регион идет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом. Температура воздуха днем прогреется, ожидается ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. В пятницу ночью -15…-20, днем -5…-10. Первая оттепель будет в субботу, 13 марта, ночью и днем местами пройдет снег, температура поднимется до +1. Еще теплее будет в воскресенье — до +6, также ожидаются небольшие осадки.

Министерство транспорта Подмосковья обратилось к водителям. На дорогах при перепадах температуры возможна гололедица, поэтому не стоит ездить на летней резине даже на короткие расстояния. Автомобилистам посоветовали быть аккуратными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. При ухудшении погоды водителям рекомендовали не маневрировать на дороге, снижать скорость перед пешеходными переходами.

Трудности могут возникнуть у метеозависимых людей, потому что давление будет расти. В такие периоды рекомендуется контролировать артериальное давление, постараться не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками.