Подъем рухнувшего вертолета Ми-8 не нарушит экологию Курильского озера

На Курильское озеро для обеспечения экологической безопасности прибыли специалисты отряда ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН). Они примут участие в подъеме на поверхность разбившегося вертолета Ми-8. Он лежит на глубине около 120 метров.

Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС Камчатского края.

«С собой у них имеется сорбент и боновые заграждения, чтобы в случае утечки топлива оперативно устранить загрязнение водной поверхности. Для подъема фюзеляжа вертолета задействованы специалисты министерства обороны», -— заявили в ведомстве.

Уже проведены подготовительные мероприятия к подъему вертолета. Специалисты ЛАРН находятся на месте несколько дней.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро»с туристами на борту разбился 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек удалось спасти. Поисковые работы на месте крушения завершены. Возбуждено уголовное дело.