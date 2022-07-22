Почти две тысячи человек погибли в Португалии и Испании из-за жары

Аномально жаркая погода в Испании и Португалии привела к гибели как минимум 1,7 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, его слова привела пресс-служба ведомства.

«В 2022 году мы стали свидетелями как минимум 1700 смертей из-за жаркой погоды только в Португалии и Испании», — сказал он.

Клюге выразил обеспокоенность, что много лесных пожаров происходит даже в северных странах.

«На этой неделе пожары в Лондоне уничтожили 41 дом. Этот палящий летний сезон едва пройден наполовину», — продолжил он.

Глава Европейского бюро ВОЗ посоветовал стараться избегать открытого солнца, держать свое тепло увлажненным и носить легкую одежду.

Ранее в Дании оказался побит температурный рекорд, державшийся с 1941 года. Также в ряде европейских столиц отметка термометра поднялась выше среднестатистических норм, писал «Царьград».