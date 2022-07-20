Температурный рекорд зафиксировали в Дании. Такой жары там не было более 80 лет

Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в Дании. Впервые с 1941 года столбики термометров показали более +35 градусов. Об этом написал портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт.

По данным специалистов, днем 20 июля в городе Боррис на западе Ютландии воздух прогрелся до +35,6 градуса. Предыдущий температурный рекорд датские метеорологи зафиксировали в 1941 году. Тогда столбики термометров показали +35,3 градуса.

Самый теплый июль в Дании выдался в 2006 году, когда когда средняя температура составила +19,8 градуса. Синоптики не исключают новых рекордов, так как жаркая погода продолжает продвигаться на север страны из Германии.

Аномальная жара в последнее время наблюдается не только в Дании. Из-за высоких температур в Европе начались лесные пожары, стали гибнуть животные и появились проблемы с железными дорогами. Как заявил представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански, в нескольких странах Европы воздух будет раскаляться до середины следующей недели.