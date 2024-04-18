Экология 18 апреля 2024, 10:24 Почти 900 домов освободились от воды в Оренбуржье В Оренбургской области за сутки вода ушла из 876 домов Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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В Оренбургской области за сутки вода ушла из 876 домов, но еще свыше 1,2 тысячи пострадали от паводка. Об этом сообщило правительство региона.

«За сутки освободились от воды 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти муниципальных образованиях», — объявила пресс-служба.

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Однако еще 1208 домов и 1214 участков, по данным кабмина, оказались подтопленными в 19 населенных пунктах и одном садовом товариществе. В целом к утру 18 апреля от паводка пострадали 15 444 жилых дома, в том числе 60 многоквартирных, и 22 537 садовых участков. Эвакуировали 16 547 человек, из них почти треть — дети.

Пик паводка в Оренбургской области, по информации МЧС, пройден. Уровень воды в реках Оренбурга и Орска остался выше опасной отметки, но начал снижаться. В селе Татарская Каргала река Сакмара превысила 870 сантиметров.