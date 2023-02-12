Экология

12 февраля 2023, 08:51

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов

Синоптик Тишковец: в Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков

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За последние 12 часов в Москве выпало 20% нормы осадков за весь февраль. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 18:00 до 06:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало шесть миллиметров, на Балчуге — восемь миллиметров, в Тушино — девять. Месячная норма — 44 миллиметра. В Подмосковье больше всего осадков — до 10 миллиметров — зафиксировали в Клину и Волоколамске.

«За половину суток выпало столько осадков, сколько было зафиксировано за всю первую десятидневку февраля, благодаря чему количество небесной влаги стало соответствовать климатическому графику месяца», — отметил Тишковец.

Он добавил, что порывы ветра местами достигают 18 метров в секунду, поэтому, несмотря на то что столбик термометра показывает около -4 градусов, температура ощущается как -11.

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По прогнозам синоптиков, День святого Валентина, который придется на вторник, будет снежно и сравнительно тепло — от 0 до -5 градусов.

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