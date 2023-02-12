Экология 12 февраля 2023, 08:51 Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов Синоптик Тишковец: в Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков Unsplash

Читать 360tv в

За последние 12 часов в Москве выпало 20% нормы осадков за весь февраль. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 18:00 до 06:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало шесть миллиметров, на Балчуге — восемь миллиметров, в Тушино — девять. Месячная норма — 44 миллиметра. В Подмосковье больше всего осадков — до 10 миллиметров — зафиксировали в Клину и Волоколамске.

Реклама

По прогнозам синоптиков, День святого Валентина, который придется на вторник, будет снежно и сравнительно тепло — от 0 до -5 градусов.

Реклама