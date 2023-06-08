Экология 08 июня 2023, 14:48 Площадь пожаров в ХМАО превысила 5 тысяч гектаров МЧС: общая площадь пожаров в ХМАО достигла 5300 гектаров Пресс-служба МЧС

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Сильные лесные пожары продолжают тушить в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Их общая площадь сейчас достигла 5300 гектаров. Об этом «360» сообщил представитель ГУ МЧС по ХМАО.

«Действующих пожаров у нас девять, общая площадь — 5300 гектаров. Из них 5200 гектаров локализованы», — сказал он.

Telegram-канал «Уралити» уточнил, что два очага возгорания зафиксировали в заповеднике «Юганский». Там пламя охватило порядка 200 гектаров.

Еще шесть лесных пожаров на площади свыше 190 гектаров полыхают в Нижневартовском районе.

Спасатели смогли локализовать три очага возгорания в Кондинском районе, в огне находились три тысяч гектаров.

Лесной пожар тушат и в Алтайском крае. Он начался еще 7 июня после сухой грозы. Как уточнили в Минприроды региона, там сейчас находятся 150 спасателей и 64 единицы техники. В работах участвует и самолет–амфибия БЕ-200 ЧС.

Ведомство уточнило, что в Егорьевском районе из-за сложной обстановки ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее стало известно, что лесной пожар потушили в Московской области. Его зафиксировали в Орехово-Зуеве.