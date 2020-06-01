Площадь лесных пожаров в России уменьшилась на 26%

Спасатели ликвидировали почти 5,7 тысячи лесных пожаров на площади более 830 тысяч гектаров в России. Общее число опасных участков сократилось за прошедший год на 26%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктории Абрамченко.

По ее словам, высокая пожарная опасность прогнозируется в Сибири, на Дальнем Востоке и в европейской части страны на протяжении всего года. Этот сезон может войти в пятерку «самых горимых».

«Но несмотря на погодные условия, уже по итогам весны нам удалось переломить ситуацию: площадь пожаров в этом году на 26% меньше, чем в прошлом», — отметила Абрамченко.

Она рассказала, что этого удалось добиться благодаря созданию межведомственной рабочей группы Минприроды и МЧС по борьбе с лесными пожарами. Последнее помогает «Авиалесоохране» перебрасывать силы в регионы со сложной лесопожарной обстановкой.

Так, в Амурскую область, Красноярский и Забайкальский края отправился 581 парашютист-десантник. С середины апреля по середину мая они ликвидировали в этих субъектах 56 лесных пожаров на общей площади около 120 тысяч гектаров.

Зампредправительства добавила, что с 1 по 10 мая площадь лесных пожаров в РФ сократилась в 3,6 раза.

Ранее Рослесхоз дал прогноз, как будет складываться ситуация в российских лесах до октября 2020 года. Организация также рассказала, есть ли вероятность повторения лета-2010.