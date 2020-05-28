Рослесхоз оценил риск повторения пожаров лета 2010 года

Пожароопасный сезон в России уже наступил. Рослесхоз подготовил прогноз пожарной опасности в лесах до октября 2020 года. Сложная ситуация может сложиться в Центральном и Приволжском федеральных округах.

По данным организации, на долю этих субъектов в 2010 году пришлось 74% торфяных пожаров. То есть они происходили на территории 9,2 тысячи гектаров. Всего 10 лет назад в стране горели 12,5 тысячи гектаров. Об этом сообщила газета «Известия».

Рослесхоз рассказал и о том, может ли повториться сценарий 2010 года. Прогнозировать повышенную опасность горения лесов и торфяников сейчас сложно. Ведь в стране наблюдаются погодные аномалии.

Все будет зависеть «от того, насколько осознанно граждане соблюдают правила пожарной безопасности, находясь на природных территориях». Также своевременно должны приниматься меры со стороны отвечающих за пожароопасную обстановку служб. Для обеспечения пожарной безопасности регионам в этом году выделили более шести миллиардов рублей.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россию ожидает аномально жаркое лето. Эксперты считают, что из-за этого ситуация с лесными пожарами будет сложной. Не исключено повторение лета-2010, когда пострадало до двух миллионов гектаров земли. Только за последние сутки в стране потушили 58 лесных пожаров.