Количество лесных пожаров в России по сравнению с прошлым годом сократилось на 15%, а их площадь — вдвое. Об этом объявил на совещании в Якутске премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщило правительство РФ.

«Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15% и пройденная огнем площадь уменьшилась практически в два раза», — сказал он.

В 30 регионах очаги ликвидировали в первые сутки, в 13 — не допустили их появления. Михаил Мишустин связал это с увеличением финансирования на помощь регионам в тушении более чем в два раза — с шести до 14,2 миллиарда рублей. На эти деньги удалось нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий в зоне риска, привлечь больше специалистов и ускорить принятие решений.

Михаил Мишустин прилетел в Якутск, посетил одноименный IТ-парк и провел совещание о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский ранее сообщил «Известиям», что площадь лесных пожаров с начала этого года до 10 августа составила порядка 2,9 миллиона гектаров.