Мишустин потребовал сократить площадь пожаров на землях лесного фонда вдвое
Уменьшение площади пожаров на землях лесного фонда по крайней мере вдвое по сравнению со средним показателем за пять лет должно стать ключевым ориентиром для российских властей. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которое проходит в Якутске.
«Главная задача — как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром», — сказал Мишустин. Его процитировал ТАСС.
Он напомнил о подписанном президентом Владимиром Путиным указе, который устанавливает обязанность должностных лиц регионов обеспечить сокращение площади лесных пожаров на их территориях.
Премьер подчеркнул, что борьба с лесными пожарами — это в первую очередь обязанность региональных властей. Федеральные власти предоставляют региональным финансовые ресурсы, а также необходимую технику.
Глава кабмина отметил, что в данный момент площадь лесных пожаров в стране вдвое меньше прошлогодней.
«Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%. Пройденная огнем площадь меньше в два раза», — добавил Мишустин.
Самая большая площадь пожаров зарегистрирована в Якутии, там действует пять пожаров на площади 54 731 гектар.