Экология 11 февраля 2024, 19:20 Плата за углерод в России предотвратит утечку средств за рубеж — Торосов Минэкономразвития предложило ввести плату за выбросы углерода Pxhere

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Минэкономразвития предложило ввести в России плату за углерод. Такое заявление сделал замминистра Илья Торосов в интервью РБК. Он предположил, что это позволит предотвратить утечку средств за рубеж.

«Нельзя надеяться, что трансграничный механизм углеродного регулирования не затронет нас, поскольку в новых геополитических условиях торговые отношения между Россией и странами Евросоюза сведены к минимуму», — заявил он.

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Торосов отметил, что логичными становятся следующие соображения: зачем отдавать деньги в бюджет других государств, если можно направить их на ту же декарбонизацию. Даже когда дружественные страны введут углеродное ценообразование, издержки российских экспортеров возрастут.

В России пока нет обязательной платы для бизнеса за выбросы углерода. Но эксперимент по достижению углеродной нейтральности вводят в Сахалинской области, сообщал «Коммерсант».

Ранее представители Российского экологического оператора выступили на площадке конференции ООН по изменению климата. В недавно принятой новой Климатической доктрине Российской Федерации закреплен срок достижения нашей страной углеродной нейтральности — не позднее 2060 года.