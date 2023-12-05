Экология 05 декабря 2023, 10:45 РЭО рассказал на COP-28 о работе по предотвращению изменения климата РЭО

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Представители Российского экологического оператора выступили 2 декабря на площадке 28-й конференции ООН по изменению климата (COP-28) в Дубае. Они приняли участие в панельных дискуссиях, проходивших в российском павильоне COP-28 и собравших экспертов высокого уровня из России, Китая, Индии, Бразилии, Швейцарии и Великобритании.

«Сегодня повторное использования любых видов отходов, начиная от бытовых и заканчивая отходами секторов промышленного производства и энергетики, становится задачей, от решения которой во многом зависит здоровье и продолжительность жизни человека, сохранения биологического разнообразия и климата. Экономика замкнутого цикла является важным инструментом достижения углеродной нейтральности и целей устойчивого развития, определенных ООН», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В ходе панельной дискуссии «Интеграция управления отходами в смягчении последствий изменения климата» заместитель PR-директора, начальник отдела по международному сотрудничеству Максим Котельников отметил, что внедрение экономики замкнутого цикла стало в 2021 году одной из инициатив Российского Правительства.

Реализация инициативы должна обеспечить создание объектов инфраструктуры для утилизации отходов и производства продукции из вторичного сырья, рост объемов использования вторичных ресурсов в секторах экономики, увеличение утилизируемых видов упаковки.

«Для перехода к экономике замкнутого цикла в России сделан важный шаг — с начала следующего года вводится институт ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) за их утилизацию», — добавил Максим Котельников.

В рамках панельной дискуссии «Цифровые решения на службе декарбонизации» советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев отметил, что цифровые решения позволят обеспечить прогресс в декарбонизации отраслей экономики, включая отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами. Цифровые решения важны в первую очередь в процессах мониторинга и верификации объемов выбросов парниковых газов от объектов обращения с отходами».

«В недавно принятой новой Климатической доктрине Российской Федерации закреплен срок достижения нашей страной углеродной нейтральности — не позднее 2060 года. На основе уже существующих планов развития и при условии реализации мер государственной поддержки отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сможет к 2035 году внести свой вклад в декарбонизацию экономики России? сократив свои выбросы до 70% от уровня 2020 года», — добавил Сергей Егоршев.

На полях COP-28 делегация РЭО провела рабочую встречу с представителями государственного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в г. Абу-Даби — компанией «Тадвир» (Tadweer) и ее руководителем г-ном Али Мохамедом Халифа Альдахери. В ходе встречи стороны обозначили взаимный интерес к совместной реализации РЭО и компанией «Тадвир» проектов по производству авиационного топлива с использованием переработанных отходов (Sustainable Aviation Fuel) и созданию комплексных решений для мониторинга выбросов парниковых газов.

Стороны пришли к общему мнению о необходимости выработки и последующей реализации на практике совместных подходов и практик обеспечения декарбонизации отрасли обращения с ТКО.