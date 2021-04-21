Петербуржцы засняли пенные отходы в реке

В Санкт-Петербурге жители забили тревогу — в реке Волковка появились пенные отходы. Очевидцы утверждают, что кто-то периодически там загрязняет воду. Теперь жители требуют наказать виновных.

Фото с места события появилось в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях пользователи отметили, что река Волковка уже лет 30 как мертвая. Кто-то предположил, что пена стекает в воду из-за автомойки, которая расположена неподалеку.

Источник фото: соцсети

«Волковке уже хуже не будет», — написал пользователь под ником Александр Поляков.

Река протянулась на 17 километров от истоков на склонах Пулковских высот до устья, которое было искусственно создано в начале XIX века.

По данным «Петербургского дневника», в прошлом году природоохранная прокуратура проверила Волковку после сообщений о загрязнении. В результате был подан иск к ГУП «Водоканал СПб», который суд удовлетворил.

Как выяснилось, предприятие допустило сброс сточных вод в реку с превышением нормативов по ряду загрязняющих веществ. В Воде также была превышена концентрация цинка и аммонийного азота.