Озвучены самые «невоспитанные» города России

Наиболее воспитанные люди проживают в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Томске. Об этом рассказало Daily Storm со ссылкой на исследование агентства Zoom Market, проведенного в разных городах.

Топ возглавили также Нижний Новгород и Красноярск. Москва оказалась лишь на 14 месте. Самыми невоспитанными оказались жители Челябинска, Брянска и Омска. Большинство из опрошенных посчитали себя воспитанными людьми.

Опрос проводился с помощью телефонных интервью, включавший восемь вопросов: «Вы можете назвать себя терпеливым человеком?», «Вы всегда дослушиваете собеседника до конца?», «При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих?», «Вы с уважением относитесь к любому чужому труду?», «Вы умеете признавать свои ошибки?», «Как вы относитесь к пожилым людям?», «Вы часто уступаете место в общественном транспорте?», «Вы можете назвать себя воспитанным человеком?».

«94% респондентов назвали себя воспитанными людьми», — поделился коммерческий директор агентства Андрей Штыров.