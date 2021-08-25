Первые заморозки зафиксировали в Смоленской и Тверской областях

Специалисты зафиксировали первые заморозки в Смоленской и Тверской областях в прошедшую ночь. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями», — рассказал он. Его процитировал ТАСС.

Тишковец добавил, что в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области температура опускалась до −0,2 градуса, в Демидове Смоленской области был ноль.

Специалист отметил, что в Москве в первый раз за последние 82 дня температура воздуха оказалась ниже +10 градусов. Минимальное значение прошедшей ночи — +8,2 градуса. Значение соответствует сентябрьской климатической норме.

При этом, по прогнозам, к 27 августа в российской столице вновь распогодится. Днем столбики термометров в Москве поднимутся до +20 градусов. В выходные, скорее всего, обойдется без осадков. Днем — от +20 до +25 градусов, на юге Московской области — до +27 градусов. Однако ночи все же будут прохладные. Температура снизится до +8…+13 градусов.