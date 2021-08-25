Осеннее ненастье придет в центр России в ближайшие дни

В ближайшие дни столбики термометров в Центральной России понизятся до показателей второй половины сентября. Погода будет по-осеннему ненастной и холодной.

Об этом в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. До отметки +5 градусов ближайшей ночью опустится температура в Новгородской, Тверской, Ярославской и Ленинградской областях. Такое же похолодание ждет Псковскую, Вологодскую, Костромскую и Смоленскую области, а также север Московского региона.

«До заморозков, дело, скорее всего, не дойдет, но местами может быть похолодание до +1. Это климатические показатели второй половины сентября», — сообщил Тишковец.

Впервые за последние 82 дня в Москве температура воздуха понизится до +10 градусов и ниже. Ожидается, что в ближайшие сутки в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков. Это 13-15 миллиметров.

По данным эксперта, к 27 августа в Москве распогодится и днем температура поднимется до +20 градусов. Последние выходные лета в Московской области пройдут, вероятно, без осадков. Днем можно ожидать +20-25 градусов, на юге региона до +27 градусов. Ночью будет прохладно — +8-13 градусов.

Главный специалист Метеобюро Москвы и метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что небольшое похолодание в августе может компенсировать бабье лето в сентябре.