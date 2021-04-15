Первые весенние грозы придут в московский регион

В пятницу, 16 апреля, в Москве и Подмосковье пройдут первые в этом году грозы. Об этом РИА «Новости» рассказал синоптик центра погоды «Фобос».

Вместе с грозами в столицу и Московскую область придет небольшое похолодание.

Ранее на сайте Гидрометцентра России появилась информация, что в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать с вечера 15 апреля на протяжении двух суток.

В четверг в столице переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +21 градуса. Ветер будет дуть с востока. Днем его скорость составит до 10 метров в секунду, ближе к ночи начнутся порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ночью похолодает до +9 градусов, а атмосферное давление немного подрастет.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что влажность в Москве снизилась до 23%, тогда как норма составляет 68%. Это можно сравнить с погодой в Нур-Султане и Улан-Баторе.