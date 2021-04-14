Пониженная влажность в Москве привела к эффекту «погоды в пустыне»

Влажность в Москве снизилась до 23% при норме 68%. Это сопоставимо с погодой в Нур-Султане и Улан-Баторе. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сухой воздух в российскую столицу пришел с юго-востока, снизив относительную влажность до 23%.

«Одновременно значительно возросла запыленность. По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно допустимым значениям», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что помимо принесенной пыли в Москве остались мелкие частицы после зимы. Весенние ливни пока еще их не смыли, поэтому дисперсная пыль поднимается в воздух.

Мешает рассеиванию загрязняющих веществ антициклон, который останется в Москве еще на некоторое время.

Кроме пыли в столичном воздухе появилось большое количество пыльцы. Ольха и орешник вступили в активную фазу пыления, что может привести к обострению у аллергиков. Специалисты рекомендовали людям с реакцией на цветение отказаться от фруктов с косточками, орехов, зелени и специй, кваса и меда.